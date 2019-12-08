Погода в регионах исправит ошибки начала декабря

Корреспонденты "Российской газеты" узнали, как справились с погодными стихиями регионы, где зима началась с аномальных явлений. И что им ждать дальше?

Обогрелись в "Ковчеге"

Жителям Кубани в начале декабря погода преподнесла неожиданное испытание. В крае действовали сразу нескольких экстренных предупреждений из-за обрушившегося мокрого снега.

"Из-за налипания мокрого снега на провода в Апшеронском и Белореченском районах произошли отключения электроэнергии. Но аварийно-восстановительные работы провели оперативно. Работали 17 мобильных комплексов жизнеобеспечения, в том числе и мобильный автономный быстроразвертываемый комплекс обогрева "Ковчег"", - рассказали "РГ" в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

В регионе сегодня, 8 декабря, заметно потеплеет, а до этого ночные температуры в отдельных восточных районах держались до 5-10 градусов мороза.

В начале наступающей недели 9 декабря ночью сохранится минус, однако днем воздух прогреется до +8 градусов. Самыми теплыми станут 10 и 11 декабря - до +10 градусов. Правда, вместе с теплом циклон принесет и дожди - на Черноморском побережье, в предгорьях - мокрый снег.

Пожар тушили 10 часов

В Екатеринбурге порывы ветра достигали 23-24 метров в секунду и наделали немало бед. В городе за сутки произошло сразу четыре больших пожара.

На полную ликвидацию одного из них у пожарных ушло почти 10 часов. Полностью выгорело трехэтажное офисное здание в центре города. Пламя было высотой с шестиэтажный дом. Всю округу окутал черный дым. Спасателям пришлось применять специальные высотные конструкции для тушения.

Из-за сильного ветра создавалась реальная угроза, что огонь вот-вот перекинется на рядом стоящие дома. В этом месте в Екатеринбурге очень компактная застройка. Были перекрыты для движения улицы в нескольких ближайших кварталах. К счастью, никто не пострадал. Все пожары полностью ликвидированы.

Благо, на ближайшее время никаких катаклизмов" в городе не ожидается. Как следует из прогнозов метеорологов и МЧС, в Свердловской области на следующей неделе будут слабые минусовые температуры - от 1 до 4 градусов. Без снега. И что особо радует - с вполне умеренным ветром.

Без ветра - дышать нечем

Кузбасские столицы - Кемерово и Новокузнецк - в начале недели задыхались от густого удушливого смога. Видимость на улицах не превышала нескольких метров, а в воздухе стоял едкий запах.

Специалисты советовали как можно реже выходить на улицу, не проветривать помещения и ежедневно проводить влажную уборку. Экстренные службы объяснили ситуацию неблагоприятными метеоусловиями и географическим положением региона, поскольку в безветрие при антициклоне выбросы от предприятий, автотранспорта и жилых домов с печным отоплением не рассеиваются в атмосфере, а задерживаются в приземных слоях воздуха.

Чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду, в Кузбассе ввели режим "черного неба": химические, металлургические и другие промышленные предприятия сократили выбросы загрязняющих веществ на 15-20 процентов. Был усилен контроль за работой газоочистного оборудования и автоматических систем управления, проводились внеочередные проверки автотранспорта на дымность выхлопных газов и так далее. Смог рассеялся, дышать стало легче.

Ну а к концу недели регион подвергся другому катаклизму: на улице аномально потеплело. Плюсовая температура с утра пятницы превратила мокрый снег в дождь, а сугробы - в лужи. Ближе к вечеру подул ветер с севера, столбик термометра вновь опустился ниже нуля, и слякоть под ногами трансформировалась в каток.

В субботу утром гололед присыпало снегом, переходящим в сильную метель с порывистым ветром. Усложнилась ситуация на дорогах. У дворников и дорожных служб наступили суровые зимние будни.

Но на следующей неделе оттепели не ожидается. По прогнозам синоптиков, сохранится умеренно морозная погода (минус 1-10 градусов днем и минус 3-13 градусов ночью). И без метели - только небольшой снег.

Снегопад принес аварии

В Пензе из-за снегопада на этой неделе увеличилось число наездов на пешеходов.

Два человека погибли под колесами прямо на пешеходных переходах. Это 83-летняя женщина и 54-летний мужчина. Аварии произошли в один день в разных районах города. Водители в городе не соблюдали дистанцию и не смогли быстро перестроиться на "зимний" скоростной режим. Пензенское УГИБДД обратилось к автомобилистам с призывом учитывать погодные условия, ведь зимой тормозной путь намного длиннее.

На следующей неделе в Пензе морозов и больших снегопадов не ожидается. Температура днем прогнозируется на уровне 0-плюс 1 градус.

На подходе - гололед

В Самарской области к концу недели температура воздуха поднялась выше нуля - до 1-2 градусов. Выпавший в середине недели снег начал резко таять.

Однако никаких особых проблем горожан смена погоды не принесла. Транспорт ходит вовремя, а сосульки на крышах вырасти еще не успели. Так что пока травматологи "отдыхают".

Но синоптики уже предупредили жителей о гололедице на дорогах. Температура воздуха в ночные часы будет устойчиво отрицательной, в дневные - вблизи нулевой отметки, сообщил Гидрометцентр по Самарской области. Погоду региона будет определять область повышенного атмосферного давления. Зато прекратятся осадки, а ветер постепенно ослабеет.

По рекам - не ездить!

Первая неделя декабря была в Восточной Сибири, по местным меркам, выдалась достаточно теплой - минус 5 - 8 градусов. Только ночью было до минус 15-ти. А в пятницу в Красноярске столбик термометра поднялся практически до плюсовой температуры. Мало кого из жителей города это обрадовало.

Сибиряки совсем не любят зимнюю слякоть, грязь и капель с крыш. Впрочем, проблем, кроме испачканной обуви и полов в публичных местах, такая погода горожанам почти не доставляет. Кроме неважного настроения - бодрящий морозец со свежим снегом коренным красноярцам гораздо милее.

Хуже любителям активного отдыха на льду и жителям отдаленных поселков, связанных с большой землей только ледовыми трассами-"зимниками". Пока температура неустойчивая, покров на водоемах ненадежный - вместо прочного панциря на реках и водохранилищах образуется "слоеный пирог". В зоне риска, как всегда, любители подледного лова и дети - приверженцы активного зимнего отдыха на водных объектах, а также водители автотранспорта. Последним настоятельно рекомендуют пересекать реки лишь по официально открытым переправам, а их по понятным климатическим причинам еще немного.

Вторая рабочая неделя декабря в Красноярске тоже ожидается сравнительно теплой: днем синоптики обещают минус 2−5 градусов и минус 4−10 градусов ночью. После оттепели такая погода приносит одну серьезную неприятность - гололед особенно опасный на загородных трассах.