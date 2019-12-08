Владимир Федотов назначен новым главным тренером ФК "Сочи"

"Ранее 53-летний специалист на протяжении двух последних лет возглавлял "Оренбург", с которым в минувшем сезоне РПЛ добился наивысшего достижения в истории клуба - 7-е место. К своим обязанностям в "Сочи" Федотов приступит в 2020-м году после выхода команды из отпуска", - говорится в этом сообщении.

Назначение Федотова (он подписал контракт с ФК "Сочи" на 2,5 года) сенсацией не стало: тренер, накануне объявивший об уходе из "Оренбурга", сразу прилетел в город-курорт, где сегодня днем присутствовал на матче 19-го тура чемпионата страны, в котором его новый коллектив сыграл вничью с казанским "Рубином". Сразу после окончания этой встречи футболистам было объявлено о решении руководства клуба.

Как известно, "Сочи", являющийся дебютантом РПЛ, к этому сезону готовил Александр Точилин. Однако после крайне неудачного старта первенства известный в прошлом игрок московского "Динамо" был отправлен в отставку. Некоторое время в качестве и.о главного тренера руководил также экс-динамовец Роман Березовский.

Увы, ему также не удалось переломить ситуацию: укомплектованный довольно качественными футболистами и имеющий вполне приличный для высшего дивизиона бюджет клуб прочно застрял на дне турнирной таблицы. На зимний перерыв "Сочи", набравший в 18 поединках всего 15 очков, ушел в качестве аутсайдера турнира.

И теперь исправлять ситуацию команде предстоит попытаться уже под руководством нового наставника, умеющего наладить симпатичную комбинационную игру.

Справка "РГ"

Владимир Федотов - воспитанник уральского футбола, в свое время выступал в высшей отечественной лиге в составе "Уралмаша" и саратовского "Сокола". Работал тренером "Урала", новокузнецкого "Металлург-Кузбаса", оренбургского "Газовика" и московского "Арарата". Последнее время возглавлял "Оренбург", который не только вывел в Российскую премье-лигу, но и успешно руководил командой до своей отставки.