"Спартак" - "Ростов" - онлайн-трансляция матча чемпионата России

Перед тем, как отправиться на зимние каникулы, московский "Спартак" примет на своём поле "Ростов" в рамках чемпионата России по футболу.

"Народная команда" всё никак не придёт в себя после смены тренера, и дела пока у неё на лад не идут. Девятое место перед перерывом - настоящая катастрофа и страшный сон любого болельщика красно-белых. Две победы в последних шести матчах - как вам такое? И это после эпической серии из пяти поражений подряд. К тому же в прошлом туре москвичи проиграли принципиальному сопернику - "Зениту". В общем, сплошное расстройство.

Но и "Ростов" Валерия Карпина, мощно стартовавший, сильно в последнее время сдал и переживает чёрную полосу. Два очка в четырёх матчах при не самом сложном календаре, поражения от "Тамбова" (дома!) и "Динамо" - тоже, короче, картина безрадостная.

Посмотрим, сможет ли кто-нибудь из них обеспечить себе и болельщикам хотя бы чуть менее паршивое настроение в эти новогодние праздники.

Игра начнётся в 19:00.