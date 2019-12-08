Трусова: После падений тяжело кататься, но я продолжу прыгать четверные

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла в финале Гран-при лишь бронзу. Ее выступление в Турине получилось не безошибочным, но очень ярким.

В короткой программе юная спортсменка впервые в своей карьере попыталась исполнить тройной аксель на официальном старте, но упала. В произвольной она пошла на пять четверных, из которых сделала три, в том числе четверной флип. Это было первое исполнение этого "квада" в женском одиночном катании.

- Сегодня я откаталась плохо. Вместо четверного сальхова сделала только двойной и упала с четверного тулупа. Конечно, я расстроилась, потому что на тренировках исполняла программу со всеми пятью четверными. Да и на разминке все прошло хорошо, - приводит слова Трусовой пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Наверное, я немного нервничала и подустала под конец программы. Всегда тяжелее кататься после падений. Но я продолжу работать над четверными прыжками. Сейчас я очень рада, что получилось сделать флип. Это было одной из главных целей в финале. Осталось прыгнуть только четверной риттбергер.