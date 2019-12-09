Анонсирована новая BioShock. Ждать долго, но кое-что уже известно

Компания 2K официально анонсировала новую игру по знаменитой франшизе BioShock.

Today, 2K announced the founding of Cloud Chamber, its newest development studio. This team of storytellers has begun work on the next iteration of the acclaimed @BioShock franchise, which will be in development for the next several years.



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Производством займется созданная с нуля студия Cloud Chamber. На должность руководителя проекта утверждена Келли Гилмор, ранее работавшая над сериями Civilization и XCOM. В пресс-релизе особое внимание уделено тому факту, что Гилмор - первая женщина в истории издательства, которой отведена роль главы разработки.

Также сообщается, что "отец" вселенной BioShock Кен Левин не будет принимать участия в создании новой части.

Непосредственно о самой игре известно немного - данные о времени, месте, действующих лицах и связи с событиями, происходящими в городах "Восторг" и "Колумбия", пока не комментируются.

Согласно сообщению 2K, на разработку следующей BioShock уйдет "несколько лет". Целевые платформы не называются, но можно смело предположить, что среди них окажутся PlayStation 5 и Xbox Scarlett.

Напомним, на сайте-агрегаторе Metacritic игра BioShock Infinite заняла 15 место в списке лучших проектов уходящего десятилетия.