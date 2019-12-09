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Анонсирована новая BioShock. Ждать долго, но кое-что уже известно

Текст:   Богдан Бобров
09.12.2019,  
17:40
Фото: Сайт игры Bioshock Фото: Сайт игры Bioshock
Фото: Сайт игры Bioshock

Компания 2K официально анонсировала новую игру по знаменитой франшизе BioShock.

Производством займется созданная с нуля студия Cloud Chamber. На должность руководителя проекта утверждена Келли Гилмор, ранее работавшая над сериями Civilization и XCOM. В пресс-релизе особое внимание уделено тому факту, что Гилмор - первая женщина в истории издательства, которой отведена роль главы разработки.

Также сообщается, что "отец" вселенной BioShock Кен Левин не будет принимать участия в создании новой части.

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Непосредственно о самой игре известно немного - данные о времени, месте, действующих лицах и связи с событиями, происходящими в городах "Восторг" и "Колумбия", пока не комментируются.

Согласно сообщению 2K, на разработку следующей BioShock уйдет "несколько лет". Целевые платформы не называются, но можно смело предположить, что среди них окажутся PlayStation 5 и Xbox Scarlett.

Напомним, на сайте-агрегаторе Metacritic игра BioShock Infinite заняла 15 место в списке лучших проектов уходящего десятилетия.

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