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09.12.2019 13:25
Рубрика: В мире

Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"

Текст: Юрий Когалов
"Турецкий поток" соединился с "Балканским потоком", строящимся в Болгарии. Как заявил в интервью газете "24 часа" исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, уже на следующей неделе его страна сможет начать принимать российский газ по этому трубопроводу.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"30 ноября Турция сделала "золотой" сварной шов, который соединил "Турецкий поток" с нашим газопроводом "Балканский поток". Уже на текущей неделе "Булгартрансгаз" начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция - на 140-километровом участке", - отметил Малинов. По его словам, Болгария будет готова принимать газ с 15 декабря, что ликвидирует опасность прекращения поставок, если не будет заключено транзитное соглашение с Украиной, через которую в настоящее время идет "голубое топливо".

Он также заверил, что болгарская сторона готова обеспечить с начала 2020 года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток". Что касается Сербии, то прокладка труб "Балканского потока" до ее границы займет еще около полугода. По данным Малинова, строительство участка протяженностью 308 километров завершится к 31 мая. Однако до этого момента поставки могут осуществляться по имеющейся в настоящее время газотранспортной сети. Как ожидается, полностью газопровод "Балканский поток" на территории Болгарии будет завершен до конца 2020 года.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин и Вучич обсудили будущее проекта "Турецкий поток" в Сербии

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что болгарская сторона сознательно затягивает реализацию продолжения газопровода "Турецкий поток" на своей территории. При этом российский лидер предположил, что София так действует под давлением со стороны. Путин также отметил, что если Болгария откажется от этого проекта, Москва найдет иные варианты поставок газа на юг Европы.

На это заявление тут же отреагировал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он попытался оправдать задержки необходимость выполнить все обязательные процедуры ЕС.

"Строительство газопровода продолжается со средней скоростью пять километров в день, его начало было задержано из-за проведения обязательных процедур", - отметил Борисов. По его словам, именно их выполнение гарантирует, что работы будут закончены. "Болгария будет газораспределительным центром на Балканах, это согласовано и с Брюсселем, и с Вашингтоном", - заявил премьер-министр, заверив, что это отличный вариант для российского газа.

В мире Европа Болгария Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Турецкий поток"
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