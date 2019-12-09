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09.12.2019 16:19
Рубрика: В мире

Экс-глава МИД Австрии оценила знание Путиным танцевального этикета

Текст: Юрий Когалов
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Бывшему министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль понравилось танцевать с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, он хорошо знает танцевальный этикет. Об этом экс-глава МИД Альпийской республики рассказала студентам МГИМО после презентации собственной книги "Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию".

"Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу", - рассказала она, напомнив, как Путин сделал поклон, приглашая ее на танец. Кнайсль также отметила, что бывала на многих скучных свадьбах, но ее собственная такой не была, в том числе благодаря высокому гостю. "Конечно, этот танец был неоднозначно воспринят общественностью, мне это ясно. Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи", - цитирует пожелание экс-министра РИА Новости.

Фото: Константин Завражин
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Ранее Кнайсль отмечала, что вела интересные беседы с главой РФ и с министром иностранным дел России Сергеем Лавровым. "Говоря с ними, имеешь дело с людьми, у которых большой профессиональный и жизненный опыт. Это значит, что они могут давать оценку вещам, а не привязываться к бумагам, они ведут этот разговор, а это и есть самое главное в дипломатии", - призналась Кнайсль.

Напомним, Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль 18 августа 2018 года. Президент России провел на торжестве около часа. За это время успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком языке, станцевать с министром и вручить подарки молодоженам.

По словам Кнайсль, после того, как она разослала приглашения на свадьбу свои коллегам, у нее осталась одна открытка, которая в итоге и была отправлена Путину. И для нее было совершенно неожиданным, что президент России принял это приглашение.

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