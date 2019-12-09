Эксперт о сделке АвтоВАЗа и GM: "Нива" возвращается домой

Сегодня АвтоВАЗ удивил всех новостью о том, что выкупает у General Motors 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ. Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией Группы АвтоВАЗ. Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил это решение российского автогиганта.

"Полный выкуп АвтоВАЗом совместного предприятия с Chevrolet, где до сегодняшнего дня выпускается одна единственная модель - Niva - логичное и, можно сказать, символичное событие. Фактически появление этого предприятия, которое даже чисто физически остается корпусом отечественного автогиганта, было вынужденным, поскольку АвтоВАЗ в начале 2000-х годов после кризиса и дефолта экономики страны просто не смог осилить выпуск внедорожника "Нива" второго поколения.

Автомобиль к тому моменту был полностью готов и даже выпускался на опытном производстве как ВАЗ-2123. В результате сделки все права на машину и даже ее историческое название перешли американцам, которые удачно спекулировали на названии и цене одного из самых популярных внедорожников России, не имевшим к американскому бренду Chevrolet, по большому счету, никакого отношения.

Вопрос о будущем СП GM-АвтоВАЗ впервые встал в 2014 году, когда головная американская компания приняла решение покинуть российский рынок, в первую очередь, по политическим мотивам. Однако благодаря статусу СП и отличным продажам Chevrolet Niva предприятие в Тольятти было сохранено.

Теперь же, спустя пять лет, вместе сошлись три главных фактора. АвтоВАЗ в рамках международного альянса, очевидно, достиг устойчивых экономических показателей, с нарастающей долей рынка. Отечественному гиганту очень нужна замена классической "Ниве", которая не будет сильно контрастировать по цене на стагнирующем рынке (по слухам, новой "Нивой" мог оказаться переделанный Duster, однако последний явно был бы слишком дорог для адекватной замены). Дела же самого американо-российского СП последнее время идут не очень хорошо, что дает иностранной стороне повод избавиться от неликвидного актива, а российской - поторговаться за его цену.

Теперь историческая справедливость вернула АвтоВАЗу под контроль его часть. Вопрос только в том, какие решения примет руководство гиганта по расширению и оптимизации модельной линейки. Будет ли Niva частью Lada или, например, расширит ряд бренда Datsun", - рассказал эксперт.