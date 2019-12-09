Госдума примет заявление на тему решения WADA по России

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту инициирует принятие нижней палатой заявления на тему решения WADA по России. Об этом журналистам сообщил глава комитета Михаил Дегтярев.

- Основной посыл - что нельзя дважды наказывать одну страну за одно и то же, мы уже были наказаны в 2016 году, - рассказал он о содержании проекта заявления. - Второе - что нельзя применять метод коллективной ответственности.

Презумпцию виновности он назвал неприемлемой. Парламентарий подчеркнул, что новое поколение спортсменов никакого отношения не имеют к тем событиям, которые разворачивались в 2014-2015 годах.

Дегтярев также не исключил рассмотрение изменений в антидопинговое законодательство, если соответствующие предложения поступят от Минспорта или международных организаций.

Напомним, что, по решению WADA, российские спортсмены отстранены от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. "Чистые" спортсмены при этом смогут выступать в нейтральном статусе - без флага.