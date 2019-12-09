Медведев: России надо обжаловать решение WADA

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении нашей страны - продолжение антироссийской истерии, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Вердикт должен быть обжалован, считает он.

Вердикт российскому спорту, вынесенный в понедельник в Лозанне, глава правительства прокомментировал на совещании со своими заместителями. Он не стал отрицать, что в стране пока существуют значительные проблемы с допингом.

- Но, с другой стороны, то, что все эти решения повторяются, и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму, - уверен премьер.

В качестве ответного шага он видит оспаривание наказания. "Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят все эти вопросы, должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано", - сказал он. Медведев попросил вице-премьера Ольгу Голодец, курирующую в правительстве спорт, донести эту позицию.