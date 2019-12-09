КамАЗ выпустит "убийцу" ГАЗели

Камский автозавод намерен потеснить в нише лёгких коммерческих автомобилей бессменного лидера ГАЗель Next. Об пишет издание "Ведомости" со ссылкой на свои источники в компании.

Принципиально новая камазовская модель носит заводское обозначение "Компас" и разрабатывается собственными силами без участия Daimler Trucks (миноритарного акционера КамАЗа).

По задумке, малотоннажная модель от КамАЗа будет иметь грузоподъемность от 1,5 до 2,2 тонны и сможет составить серьёзную конкуренцию нижегородскому семейству автомобилей ГАЗель Next.

Как заявил гендиректор компании Сергей Когогин, опытно-промышленное производство "Компаса" может начаться уже в 2020 году, серийное - в 2021-2022 гг.

К слову, в конце 2020 года Горьковский автозавод наладит выпуск ГАЗели NN. Модель получит новую платформу, обновлённую переднюю часть кузова и полностью оригинальный интерьер.

Ежегодно с конвейера КамАЗа сходит около 40 000 грузовиков, несмотря на то, что мощности завода позволяют выпускать до 70 000 штук. Малотоннажный грузовик дозагрузит сборочные линии.

"Мы пришли к выводу, что нам нужно спускаться по грузоподъемности более низко, и наши конструкторы разработали этот проект под названием "Компас", - отметил Сергей Когогин.

В 2020 году общие инвестиции КамАЗа составят 10 млрд рублей, основная часть средств идет на запуск перспективного семейства тягачей пятого поколения с кабиной К5. Сколько выделят на проект "Компас" - неизвестно.

Напомним, на сегодняшний день КамАЗ выпускает тяжелые и среднетоннажные грузовики, также компания производит автобусы и электробусы.

Отметим, ГАЗель Next является бестселлером российского рынка LCV (light commercial vehicle - легкий коммерческий автомобиль). Доля модели в сегменте достигает отметки в 45%. В конкуренты газовской "полуторки" можно записать отечественный коммерческий грузовичок УАЗ "Профи", а также иномарки Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter.