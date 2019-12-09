"Левиафан" Звягинцева вошел в список лучших фильмов десятилетия

Социальная драма российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" попала в список десяти лучших фильмов десятилетия, составленный американским кинокритиком Тоддом Маккарти из The Hollywood Reporter, одного из ведущих отраслевых изданий.

Номинированную на "Оскар" картину Звягинцева Маккарти разместил на важной шестой строчке своего списка. Охарактеризовав чернушный опус как "разъедающую, грандиозно продуманную аллегорию" и "артхаус, от мастерства, смелости и силы которого захватывает дух".

При этом стоит отметить, что практически все остальные позиции списка эксперта не менее экстравагантны.

В частности, первое место рейтинга Маккарти ушло к мини-сериалу 2010 года "Карлос" - про "культового террориста" Ильича Рамиреса Санчеса, второе - "Социальной сети" (2010) Финчера, третье - музыкальной драмедии братьев Коэн "Внутри Льюина Дэвиса" (2013).

На четвертой строчке - "Выживут только любовники" (2013) Джармуша, на пятой - южнокорейская "Служанка" (2016), седьмой - "Однажды в... Голливуде" Тарантино, на восьмой - британская мелодрама "Бруклин" (2015).

Жирнейший постапокалипсис-боевик "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015) критик поставил на девятую строчку, финализировав "чарт" документальной лентой "Привратники" (2012) - про Шин-бет, израильскую службу безопасности.