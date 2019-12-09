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"Левиафан" Звягинцева вошел в список лучших фильмов десятилетия

Новости
    09.12.2019, 13:31
Текст:   Олег Усков

Социальная драма российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" попала в список десяти лучших фильмов десятилетия, составленный американским кинокритиком Тоддом Маккарти из The Hollywood Reporter, одного из ведущих отраслевых изданий.

Фото: kinopoisk.ru
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Номинированную на "Оскар" картину Звягинцева Маккарти разместил на важной шестой строчке своего списка. Охарактеризовав чернушный опус как "разъедающую, грандиозно продуманную аллегорию" и "артхаус, от мастерства, смелости и силы которого захватывает дух".

При этом стоит отметить, что практически все остальные позиции списка эксперта не менее экстравагантны.

В частности, первое место рейтинга Маккарти ушло к мини-сериалу 2010 года "Карлос" - про "культового террориста" Ильича Рамиреса Санчеса, второе - "Социальной сети" (2010) Финчера, третье - музыкальной драмедии братьев Коэн "Внутри Льюина Дэвиса" (2013).

На четвертой строчке - "Выживут только любовники" (2013) Джармуша, на пятой - южнокорейская "Служанка" (2016), седьмой - "Однажды в... Голливуде" Тарантино, на восьмой - британская мелодрама "Бруклин" (2015).

Жирнейший постапокалипсис-боевик "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015) критик поставил на девятую строчку, финализировав "чарт" документальной лентой "Привратники" (2012) - про Шин-бет, израильскую службу безопасности.

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