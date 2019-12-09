Рапота рассказал о перспективах сотрудничества в Союзном государстве

Это должны быть, по его представлению, "понятные всем, большие, интересные совместные проекты". В качестве примера он привел совершенствование транспортной инфраструктуры, которая должна соответствовать стандартам XXI века, работу над созданием лекарственных препаратов и лечение серьезных заболеваний, природоохранную деятельность и экологию.

Еще одной уникальной темой, в реализации которой обе страны могли бы объединить усилия, - освоение Арктики. Ведь в "Республике Беларусь есть очень много интересных научно-технических наработок, которые могут быть использованы в условиях низких температур. Мы сейчас над этим работаем", - привел пример госсекретарь.

Перечислив многочисленные достижения, которые были сделаны за истекшие двадцать лет интеграции, Рапота назвал и стержневые вопросы, требующие решения, особенно с учетом изменившихся обстоятельств. В частности, пояснил он, речь идет о создании единого экономического пространства, которое невозможно без гармонизации того же Налогового кодекса.

Еще одной важной группой тем госсекретарь назвал антимонопольное законодательство, отношение государства и бизнеса, политика в области предоставления субсидий. Желательно, чтобы это тоже было гармонизировано, утверждает он. "Тогда появляется мобильность бизнес-площадок из одной страны в другую без ущерба для экономик двух государств, наоборот - им же на пользу".

Существуют нерешенные вопросы и в сфере социальной политики и медицинского обслуживания. "Например, сейчас стороны высказали пожелания по поводу вопроса об оказании медпомощи студентам - а их много: как российских в Беларуси, так и белорусских - в России", - напомнил госсекретарь.

Поясняя, почему финансирование союзных программ на будущий год запланировано в объемах, которые на 20 процентов меньше, чем в текущем, Рапота дал понять, что дело не в сокращении бюджета. Просто в последние несколько лет использовались остатки средств, которые не были реализованы прежде. "Они шли на программную деятельность, а сейчас полностью израсходованы. И на следующий год мы имеем бюджет без оставшихся резервов. Поэтому будет на одну программу меньше", - уточнил он.

В то же время госсекретарь не исключил возможности ставить вопрос об увеличении ассигнований, если будут подготовлены полезные для экономики обеих стран программы. "Но для этого надо хорошо подготовиться. Заявки есть - порядка десятка тем прорабатывается. В области высоких технологий, медицины, космоса, электроники". Если удастся аргументированно представить запросы главам правительств и государств, можно надеяться, что и на них тоже появится финансирование, резюмировал Григорий Рапота.