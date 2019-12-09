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09.12.2019 08:00
Рубрика: Страхование

Авария в смартфоне

Разработчики ответили на вопросы о работе суперсервиса "Европротокол онлайн"
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 277 (8035)
За первый месяц приложение "Помощник ОСАГО", в рамках которого реализован новый суперсервис "Европротокол онлайн", было скачано более 62 тысяч раз. Разработчики сообщили о самых частых вопросах со стороны первых пользователей, которые обработали ЦБ, Российский союз автостраховщиков и Минкомсвязь.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чаще всего они интересовались, когда суперсервис заработает на всей территории России (сейчас оформить европротокол онлайн можно только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане). Приложение будет доступно всем жителям России в 2020 году.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Следующий по популярности вопрос - почему при наличии интернета приложение может показывать сообщение об отсутствии связи. Как выяснилось, его работу могут блокировать VPN, Proxy, Firewall, AnyConnect, Adguard. Чтобы воспользоваться суперсервисом, их нужно временно отключить. Также приложение не работает на смартфонах, где установлен root-доступ, предоставляющий права администратора. Это сделано, чтобы предотвратить редактирование фотографий ДТП и попытки мошенничества.

Разработчики рекомендуют заранее готовиться к ЧП на дорогах, скачав приложение и зайдя в него через учетную запись на портале госуслуг.