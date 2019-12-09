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09.12.2019 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омской области Россельхознадзор проверит озеро из крови

Текст: Наталья Граф (Омск)
Управление Россельхознадзора по Омской области начало проверку по факту обнаружения в Калачинском районе водоема, заполненного кровью убитых животных.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Информация о несанкционированной свалке биологических отходов рядом с жилыми домами в деревне Ковалево подтвердилась, - сообщила "РГ" заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Омской области Ольга Матыка. - В настоящее время наши специалисты выехали на убойный цех, где обнаружили множество нарушений по утилизации биологических отходов.

По предварительным данным, крупно-рогатый скот поступал в убойный цех из Новосибирской области. Однако, несмотря на значительные объемы убоя, на утилизацию отправлялась лишь небольшая часть останков КРС. По всей видимости, в целях экономии скелеты животных сбрасывались в выкопанный неподалеку ров.

Фото: AFP.
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На самом предприятии отрицают свою причастность к скотомогильнику и водоему, и утверждают, что животных в яме захоранивали жители деревни. Но специалисты Россельхознадзора обнаружили в могильнике ушные бирки. Если вина убойного цеха будет доказана, ему грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей - за нарушение ветеринарно-санитарных правил по собору, утилизации и уничтожению биологических отходов.

Напомним, жители деревни Ковалево, расположенной на границе Омской и Новосибирской областей, пожаловались общественникам на несанкционированный скотомогильник. Нелегальная свалка из отходов животных разрослась до внушительных размеров. Сельчане сетовали на зловоние, из-за которого не могут выходить на улицу, и опасались эпидемии.

Чиновники заверили ОНФ, что в поселке все в порядке и они устранили проблему. Но выехав на место, общественники обнаружили в деревне незамерзающий водоем бурого цвета.

- А скотомогильник никто так и не ликвидировал - рассказал "РГ" представитель ОНФ в Омской области Никита Мисюров. - Несанкционированные отходы просто присыпали сверху землей и снегом.

Общественники обратились в Россельхознадзор, ветеринарную службу и природоохранную прокуратуру с требованием разобраться в ситуации.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Общероссийский народный фронт
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