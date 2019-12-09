Роскошный кроссовер Genesis доберется до России в 2020 году

Бренд Genesis рассказал "Российской газете" о своих планах на следующий год.

"Мы привезем в Россию кроссовер во второй половине 2020 года. Его название официально не объявлено. Что касается других новинок, то пока больше ничего рассказать не можем. Чуть позже, возможно, ситуация изменится", - заявила "РГ" PR-менеджер бренда Genesis Юлия Свидло.

Судя по всему, речь идет о кроссовере GV80, который был уже рассекречен фотошпионами. Его дебют должен состояться на автосалоне в Женеве в марте следующего года.

Автомобиль построен на той же заднеприводной платформе, которая используется при создании седана G80 следующего поколения.

Характерными чертами Genesis GV80 стали большая радиаторная решётка и фары, представленные двумя узкими параллельными секциями, которые несколько шире, чем у шоу-кара двухгодичной давности. Аналогичным образом обстоит ситуация с задними фонарями.

В салоне - двухспицевый руль, мультимедийная система с экраном, под которым разместили еще один дисплей. На центральном тоннеле отсутствует традиционный рычаг коробки, его заменили шайбой. Предполагается, что GV80 предложат в пяти-, шести- и семиместном вариантах исполнения.

Перечень моторов для Genesis GV80 составлен из бензиновых "четверки" с турбонаддувом 2,5 л. (300 л.с.), атмосферного V6 3,5 л. (375 л.с.) и дизельной рядной "шестерки" 3,0 л. (274 л.с.). Коробка передач - 8-скоростной "робот" с двумя мокрыми сцеплениями. Также будет подзаряжаемый гибрид.

За покупателей Genesis GV80 будет конкурировать с BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Lexus RX.

Напомним, в России корейский премиум-бренд продает G70, G80, G90 и G90 L. Цена на G70 начинается от 2 189 000 рублей, за G80 просят минимум 2 810 000 рублей, а за флагманский G90 - от 4 690 000 рублей. По итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Genesis реализовали 1742 автомобиля, что на 20% больше по сравнению с прошлом годом.