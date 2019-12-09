Самолет-шпион США совершил полет над Корейским полуостровом

Американский самолет-шпион Boeing RC-135W несколько раз пролетел над Корейским полуостровом, вероятно, с целью сбора информации о действиях КНДР.

Не так давно Северная Корея провела испытание двигателя для межконтинентальных баллистических ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap. В последнее время самолеты ВВС США очень часто наблюдают в районе Корейского полуострова. В Сеуле это связывают с резким ростом напряженности в регионе.

Отметим, что представитель КНДР в ООН Ким Сон заявил, что "денуклеаризация уже снята с повестки" и переговоры с США зашли в тупик. А телеканал CNN сообщил, что Пхеньян намерен сделать Белому дому "подарок на Рождество".