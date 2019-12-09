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09.12.2019 01:45
Рубрика: В мире

В Париже протестующих украинцев забросали яйцами

Активисты с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами были замечены в воскресенье на улицах Парижа. В митинге приняли участие примерно 150 человек - сторонники "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".

Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
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Однако не всем жителям французской столицы понравилось то, что устроили националисты. Во время выступления на площади в митингующих полетели яйца, сообщает РИА Новости.

Похожий инцидент произошел в тот же день в Киеве, где состоялась акция "Красные линии для Зеленского". В выступающего на площади экс-президента Украины Петра Порошенко полетели несколько яиц. Это случилось, когда политик воскликнул "Слава Украине!".

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Франция Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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