В Париже протестующих украинцев забросали яйцами

Активисты с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами были замечены в воскресенье на улицах Парижа. В митинге приняли участие примерно 150 человек - сторонники "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".

Однако не всем жителям французской столицы понравилось то, что устроили националисты. Во время выступления на площади в митингующих полетели яйца, сообщает РИА Новости.

Похожий инцидент произошел в тот же день в Киеве, где состоялась акция "Красные линии для Зеленского". В выступающего на площади экс-президента Украины Петра Порошенко полетели несколько яиц. Это случилось, когда политик воскликнул "Слава Украине!".