В МИД России выступили против расширения "нормандского формата"

Урегулирование на Украине зависит только от выполнения ранее принятых решений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Надо идти по двум трекам: по треку безопасности - завершить наконец разведение сил, и по политическому - запустить процесс путем введения в действие "формулы Штайнмайера" и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса", - цитирует дипломата ТАСС.

Замглавы МИД РФ также отметил, что Москва негативно относится к инициативе по расширению "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция), озвученной замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом.

Напомним, 9 декабря в Париже пройдет саммит "нормандской четверки". Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, среди поднятых вопросов будет обсуждаться и возможность проведения прямых переговоров между Киевом, Донецком и Луганском. По его словам, Россия будет делать все возможное, чтобы "помочь преодолению украинского кризиса на основе полного выполнения Минских договоренностей".

Между тем в Париже забросали яйцами участников митинга сторонников проукраинской позиции на переговорах лидеров государств. Активисты вышли на улицы с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами.