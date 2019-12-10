Арестован еще один фигурант дела о покушении на главу ингушского центра "Э"

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца очередного подозреваемого в покушении на жизнь главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля.

Помимо статьи "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" в его уголовном деле также фигурирует незаконное ношение оружия.

Напомним, что 12 января на Эльджаркиева было совершено покушение: его автомобиль обстреляли из автоматов, когда он ехал из Чечни в Ингушетию, но тогда правоохранитель не пострадал. 2 ноября ингушский офицер был убит в Москве вместе со своим братом Абдулахмедом.

По подозрению в совершении преступления арестованы уже шесть человек, но все они не признают вину.