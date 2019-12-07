СК предъявил обвинения касательно убийства главы центра "Э" Ингушетии

Сам Следственный комитет пока официально об этом не говорит. Только накануне представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании и ведомство распространило видео доставления на допрос в СК задержанных. Известно, что обвиняемые вину не признают.

Само расследование резонансного преступления прошло в рекордные сроки. Эльджаркиевы были убиты второго ноября в Москве. А уже шестого декабря в Москве и в Ингушетии был задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять ее участников.

По неподтвержденной информации, мотивом преступления могла стать кровная месть. Эльджаркиев якобы был причастен к убийству одного из лидеров течения баталхаджинцев (последователей учений религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева) Ахмеда Белхороева в декабре 2018 года.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты второго ноября на улице Академика Анохина. По данным Следственного комитета, нападавший произвел не менее десяти выстрелов. Расследованием дела занимается центральный аппарат СКР. Среди причин убийства до сих пор рассматривается как служебная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, так и кровная месть.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 105 и ст. 222 УК - убийство двух лиц и незаконный оборот оружия. Все задержанные являются между собой родственниками и членами секты баталхаджинцев.