Белый дом: За атаками на военные базы в Ираке стоит Иран

За атаками на военные базы в Ираке, в том числе американские, стоят группировки, поддерживаемые Ираном, уверены в Белом доме. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники в администрации США. В Вашингтоне не исключают, что Тегеран может планировать похожие провокации, направленные против американских ВС.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон собирается отправить на Ближний Восток еще почти 7 тысяч военнослужащих. Данный вопрос обсуждается с весны, и окончательного решения пока не принято.

"Мы объявим, будем ли мы делать это или нет", - сказал президент США Дональд Трамп в минувший четверг.

"Если войска нужны для сдерживания Ирана, у нас есть возможность перебросить их в регион, хотя я не думаю, что это произойдет прямо сейчас", - заявил чуть позже советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

А еще власти США полагают, что Тегеран тайно перебрасывает на территорию Ирака баллистические ракеты малой дальности, которые могут быть применены для нанесения ударов по Израилю или по местам, где находятся военные США.