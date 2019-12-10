Рухнувший от взрыва бытового газа дом в поселке Яковлево стоит с черной дырой от фундамента до крыши. Его жильцы расселены в разные квартиры. Муниципалитет предоставил жилье маневренного фонда самым нуждающимся, а часть съехала к родственникам. Зайти друг к другу по-соседски они теперь смогут не скоро: жилье для переселения планируют сдать летом будущего года в новенькой пятиэтажке по улице Северной здесь же, в Яковлево. Всем уже выдали первую материальную помощь и пообещали перечислить средства еще. Корреспонденты "РГ" посчитали, во сколько обходятся такие трагедии - бюджетам, спонсорам и, главное, самим пострадавшим.

Как карточный домик

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Белгородской области отметили, что причиной случившегося стала утечка бытового газа, взорвавшегося на первом этаже в одной из квартир. От этого рухнуло сразу четыре этажа. Эксперты сдержанно комментируют происшедшее: для того, чтобы пробить несущую конструкцию - много не надо, а когда она разрушилась, то четыре квартиры подъезда сложились снизу-вверх как карточный домик. Кто виноват в трагедии, еще предстоит выяснить следователям, которые сейчас работают в рамках уголовного дела. А пострадавшие жители думают о том, как обустраиваться на новом месте.

Спасатели уже наутро стали выносить из квартир все, что могли. Присыпанные пылью, обломками кирпичей и стекла одежду, документы, вещи первой необходимости люди разбирали молча. Многие остались в ночь взрыва босыми и раздетыми, теперь важно найти хоть что-то свое.

На встрече с главой региона Евгением Савченко пострадавшие попросили разрешения войти в дом и забрать то, что уцелело.

- Мы не можем позволить вам рисковать, - твердо ответил губернатор.

Спасатели предупредили о возможности обрушения дома. В квартирах, которые не слишком пострадали от взрыва, осталась бытовая техника, хорошая мебель и многое другое. Власти решили, что забирать все это жильцы будут по мере демонтажа самого дома - его решили снести, потому что никакой реконструкции или ремонту он не подлежит. А пока выделили каждому материальную помощь на срочные расходы.

"Мы не будем считать, кто пострадал больше"

Первые выплаты проживавшим в четырехэтажке - по 40 тысяч рублей на человека - вручили сразу. Общую сумму посчитать нетрудно - 1 миллион 360 тысяч. Львиную долю этих денег составили бюджетные средства - муниципалитет и область выделили в общей сложности по 30 тысяч на жильца. Еще по 10 тысяч рублей пострадавшие получили от ГК "Агро-Белогорье" - одного из якорных работодателей в муниципалитете.

Вторая часть выплат - компенсации за утраченное имущество. Евгений Савченко отметил, что каждая семья потеряла бытовую технику, мебель, одежду, и так или иначе пострадала.

Пострадавшие получат равноценное жилье в доме, который сейчас строится

- Я не хочу выяснять, кто меньше пострадал, кто больше, - подчеркнул Савченко и объявил, что жильцы каждой квартиры получат по 500 тысяч рублей. - Купите на эти деньги то, что вам нужно.

Любопытно, что это - внебюджетные средства.

- В этом доме проживали шестеро наших сотрудников, - пояснил директор Яковлевского ГОКа Егор Ренев. - И мы, конечно, не могли пройти мимо. Но было бы неправильно оказать помощь только нашим работникам. Потому мы и приняли решение: помочь всем. Будет выплачено 6 миллионов рублей, на каждую из 12 квартир - по 500 тысяч.

При этом как отметил Евгений Савченко, налоги с этих выплат пострадавшие яковлевцы платить не должны. Возможно, компания выделит средства уже с учетом 13 процентов НДФЛ, и тогда меценаты на поддержку пострадавших направят не 6 миллионов, а на 780 тысяч рублей больше.

Планы на новоселье

Пока часть пострадавших будет жить в муниципальном маневренном фонде. Глава Яковлевского городского округа Андрей Чесноков отметил, что в их распоряжении есть восемь квартир, но, если нуждающихся будет больше, муниципалитет решит проблему.

- А как нам быть с платежами за ЖКХ? -спросили пострадавшие. - Мы знаем, были случаи - дом взорвался, люди там не живут, а платежки приходят.

Глава профильного облдепартамента Константин Полежаев отметил, что дом вывели из зоны ответственности управляющий компании, которая его обслуживала. Так что жителям придется заплатить только за услуги, оказанные до 20 часов 3 декабря.

Те, кто сейчас перечисляет пострадавшим деньги, не считаются с затратами

Где же будут размещаться пострадавшие? Сначала это будет промежуточное жилье, потом - когда достроят дом на улице Северной - равноценные потерянным квартиры. Муниципальный совет Яковлевского городского округа установил среднюю стоимость квадратного метра жилья на всей территории чуть больше 34,5 тысячи рублей. Если средняя площадь каждой новой квартиры составит примерно 40 "квадратов", то на покупку жилья 12 семьям потребуется свыше 16, 5 миллиона рублей.

Как заявил Евгений Савченко, в каждом конкретном случае будет приниматься отдельное решение.

- Я смотрю, в одной квартире живут многодетные, а площадь тут чуть больше 40 "квадратов", - заметил он. - Так давайте поможем доплатить, расшириться, или ипотеку оформить ...

Пока не известно, сколько будет стоить снос остатков четырехэтажки. В областном департаменте строительства и транспорта отметили, что сейчас идет разработка проекта демонтажа, и этот документ будет включать в себя расчеты двух вариантов работ. Первый: оставшиеся конструкции разворотят тяжелой техникой и вывезут. Во втором варианте будет необходимо их укрепить, чтобы вытащить уцелевшее имущество жильцов. Сами пострадавшие настаивают на этом. Однако пока на месте работают следователи, и говорить о том, чтобы забрать вещи, рано.

Стоимость охраны полуразрушенного дома, работу спасателей и врачей, которые до сих пор помогают пострадавшим от взрыва и оказавшимся под завалами людям - все это сложно оценить в рублях. Те, кто сейчас перечисляет пострадавшим деньги, несет для них вещи и продукты, тоже не считают финансовых и временных затрат: такая трагедия может случиться с каждым, а потому важно просто помочь.

Поддержали сразу

В Ярославле ущерб от взрыва бытового газа, произошедшего поздно вечером 30 ноября в пятиэтажном панельном доме на улице Панина, пока до конца не подсчитан. Во всяком случае, пресс-служба мэрии такой информацией не располагает. В результате ЧП очень серьезно пострадали две квартиры, но временно расселить пришлось весь подъезд, потому что где-то оказались выбиты стекла, где-то по стенам пошли трещины, и специалистам необходимо выяснить, насколько серьезны повреждения.

По словам главы Дзержинского района Екатерины Мусиновой, сотрудники обслуживающей дом управляющей компании застеклили часть разбитых окон, но восемь из них пока просто заколотили фанерой, поскольку проводится экспертиза.

Жильцы подъезда (всего там зарегистрировано около 30 человек) в основном разместились у родственников и знакомых. В гостинице живут три семьи. Всем пострадавшим городские власти сейчас оказывают помощь: в случае полной утраты имущества выделяются средства на первоочередные нужды - один прожиточный минимум на каждого зарегистрированного в доме члена семьи; два прожиточных минимума на частичное возмещение утраченного имущества, а также помощь в случае причинения ущерба здоровью. Прожиточный минимум в регионе в III квартале 2019 года в расчете на душу населения был равен 10 277 рублям, и пока он не менялся.

18-летний молодой человек, получивший в момент взрыва сильные ожоги, был доставлен в реанимацию больницы скорой помощи имени Соловьева, где ему оказывается высокотехнологичная медпомощь за счет средств обязательного медицинского страхования. Ярославские специалисты на минувшей неделе провели телеконсультацию с московскими коллегами из ожогового центра Института хирургии имени Вишневского о тактике лечения этого пациента. Выбранная ярославцами методика была согласована с главным комбустиологом Минздрава России Андреем Алексеевым.

Самый трагичный газовый инцидент произошел в Ярославле в феврале 2016 года, когда в пятиэтажном четырехподъездном доме на 6-й Железнодорожной улице обрушилась часть крайнего подъезда: пять квартир оказались уничтожены полностью, еще пять разрушены частично и десять серьезно повреждены. Под завалами погибли семь человек, в том числе двое детей. Три человека тяжело пострадали.

По информации мэрии города, на мероприятия, связанные с эвакуацией, размещением, организацией проживания и питания пострадавших, а также на приобретение для них нового жилья из городского и областного бюджетов было потрачено больше 230 миллионов рублей. 190 жителей дома получили по 10 тысяч рублей материальной помощи, по 300 тысяч предоставлено тем, кто жил в двадцати разрушенных квартирах четвертого подъезда, - в связи с утратой имущества. Семьям погибших из областного бюджета выделено по миллиону рублей, а трем тяжело травмированным жильцам дома - по 500 тысяч.

Основная часть средств пошла на приобретение для пострадавших нового жилья, поскольку дом был признан не подлежащим восстановлению и впоследствии снесен. Для предоставления 80 квартир или выплаты денежной компенсации, равной их стоимости, потребовалось 202 миллиона. Пока решались все оргвопросы, 63 жильца разрушенного дома тоже находились в гостинице, и проживание там одного человека обходилось городской казне в полторы тысячи рублей в сутки.