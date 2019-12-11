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11.12.2019 14:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Юристы отказались защищать Киев по делу о провокации в Керченском проливе

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Практикующие правоведы массово отказываются представлять интересы Украины на запланированных на весну 2020 года слушаниях по поводу так называемого Керченского инцидента, произошедшего в ноябре 2018-го. Об этом РИА Новости сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постоянного представительства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.

Фото: Алла Дмитриева/РГ
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- Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года, - удивился глава рабочей группы.

Молохов подчеркнул, что в числе тех, кто отказался участвовать в слушаниях "даже за деньги", его коллега Илья Новиков, который представляет интересы бывшего президента Украины Петра Тимошенко. По словам адвоката, такая тенденция может свидетельствовать лишь о том, что "перед лицом независимого суда общественности" невозможно оправдать провокацию киевских властей, что направили военных моряков в Керченский пролив "на убой".

Вместе с тем, Молохов уточнил, что организаторы слушаний все-таки надеются найти юриста, чтобы трибунал состоялся в запланированные сроки.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля ВМС Украины вошли во внутренние воды России, намереваясь пройти через Керченский пролив вопреки международным правилам. После неподчинения требованиям российских пограничников суда задержали. Члены экипажей - 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ - были отправлены под арест за нарушение госграницы. Осенью этого года в рамках договора об освобождении задержанных и осужденных их передали Киеву, чуть позже украинской стороне вернули арестованные корабли.

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