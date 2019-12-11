Юристы отказались защищать Киев по делу о провокации в Керченском проливе

Практикующие правоведы массово отказываются представлять интересы Украины на запланированных на весну 2020 года слушаниях по поводу так называемого Керченского инцидента, произошедшего в ноябре 2018-го. Об этом РИА Новости сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постоянного представительства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.

- Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года, - удивился глава рабочей группы.

Молохов подчеркнул, что в числе тех, кто отказался участвовать в слушаниях "даже за деньги", его коллега Илья Новиков, который представляет интересы бывшего президента Украины Петра Тимошенко. По словам адвоката, такая тенденция может свидетельствовать лишь о том, что "перед лицом независимого суда общественности" невозможно оправдать провокацию киевских властей, что направили военных моряков в Керченский пролив "на убой".

Вместе с тем, Молохов уточнил, что организаторы слушаний все-таки надеются найти юриста, чтобы трибунал состоялся в запланированные сроки.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля ВМС Украины вошли во внутренние воды России, намереваясь пройти через Керченский пролив вопреки международным правилам. После неподчинения требованиям российских пограничников суда задержали. Члены экипажей - 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ - были отправлены под арест за нарушение госграницы. Осенью этого года в рамках договора об освобождении задержанных и осужденных их передали Киеву, чуть позже украинской стороне вернули арестованные корабли.