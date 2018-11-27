Новости

В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков 20:34
Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных 20:32
В Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин" 20:19
Телеведущий Брилев признал наличие британского гражданства 20:04
Посвященный Сибири культурный марафон пройдет в Театре Наций 19:42
Сет Роген сыграет маринованного путешественника во времени 19:40
В Египте обнаружили восемь загадочных мумий в цветных саркофагах 19:24
Проект Митридатской лестницы Керчи прошел Главгосэкспертизу 19:19
В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов 19:18
В Симферополе суд арестовал семь моряков ВМС Украины 19:16
В Министерстве просвещения прокомментировали "письмо отцу на фронт" 19:11
Картина Маковского ушла с молотка в Лондоне за рекордные $5,5 млн 19:10
Причиной смерти детей под Ярославлем мог стать обогреватель 19:04
В Кабардино-Балкарии шесть человек погибли в ДТП 18:59
Кадыров пригласил президента Азербайджана посетить Чечню 18:46
Фото: Джонни Депп выступил на свадьбе лидера кельтской панк-группы 18:45
В Псковской области возбудили дело о гибели в пожаре шестерых человек 18:44
На Кубани ликвидировали крупную финансовую пирамиду 18:30
На Украине нашли ошибку в приказе Порошенко о военном положении 18:29
Новый военно-транспортный самолет РФ передан на испытания 18:22
В московском метро иностранец погиб под поездом 18:17
В Петербурге покажут гербы титулованных дворян 18:17
Вышел эффектный трейлер военной драмы "Спасти Ленинград" 18:15
Завершилась разработка двигателя для ударного вертолета Ми-28НМ 18:05
В Ростове приставы арестовали имущество "ясновидящего" 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 19:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе суд арестовал семь моряков ВМС Украины

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя продолжает определять меру пресечения морякам украинских кораблей, которые были задержаны после провокации в территориальных водах РФ. К настоящему моменту арестованы уже семь военнослужащих. Об этом "РГ" сообщили в канцелярии судебной инстанции.

После ареста шести моряков судебные процессы, проходящие одновременно в трех залах, продолжаются. В здание суда на улице Воровского привезли под охраной еще шесть моряков.

Командирам катеров ВМС Украины изберут меру пресечения в среду

Среди тех, кому уже избрали меру пресечения, - 26-летний мичман Юрий Будзыло, которому также вменяется часть 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения). Доводы адвоката, который просил учесть заболевание подзащитного - сахарный диабет, суд счел недостаточными для более мягкой меры пресечения и принял решение об аресте до 25 января 2019 года. При этом на вопрос об условиях содержания в следственном изоляторе Будзыло ответил, что претензий к ним не имеет. Об отсутствиии претензий в органам следствия заявили и другие украинские моряки катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира " Яны Капу".

Также на два месяца арестованы украинские военные моряки Владимир Варимез, Сергей Цыбизов, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко и Андрей Опрыско. Как ранее сообщала "РГ", мера пресечения командирам катеров и буксира, а также сотрудникам СБУ, которые были на их борту, суд определит завтра.

Напомним, в минувшее воскресенье бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" зашли в территориальные воды России в Черном море и направились к Крымскому мосту, не отвечая на запросы пограничников ФСБ России. Не отправив заранее уведомления о прохождении Керченского пролива, катера опасно маневрировали и вечером были задержаны - всего 24 военных моряка Украины, в том числе два сотрудника СБУ.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Путин призвал сделать Россию "интеллектуальным магнитом"
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Кудрин оценил потенциал российской экономики
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая