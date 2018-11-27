В Симферополе суд арестовал семь моряков ВМС Украины

Киевский районный суд Симферополя продолжает определять меру пресечения морякам украинских кораблей, которые были задержаны после провокации в территориальных водах РФ. К настоящему моменту арестованы уже семь военнослужащих. Об этом "РГ" сообщили в канцелярии судебной инстанции.

После ареста шести моряков судебные процессы, проходящие одновременно в трех залах, продолжаются. В здание суда на улице Воровского привезли под охраной еще шесть моряков.

Среди тех, кому уже избрали меру пресечения, - 26-летний мичман Юрий Будзыло, которому также вменяется часть 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения). Доводы адвоката, который просил учесть заболевание подзащитного - сахарный диабет, суд счел недостаточными для более мягкой меры пресечения и принял решение об аресте до 25 января 2019 года. При этом на вопрос об условиях содержания в следственном изоляторе Будзыло ответил, что претензий к ним не имеет. Об отсутствиии претензий в органам следствия заявили и другие украинские моряки катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира " Яны Капу".

Также на два месяца арестованы украинские военные моряки Владимир Варимез, Сергей Цыбизов, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко и Андрей Опрыско. Как ранее сообщала "РГ", мера пресечения командирам катеров и буксира, а также сотрудникам СБУ, которые были на их борту, суд определит завтра.

Напомним, в минувшее воскресенье бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" зашли в территориальные воды России в Черном море и направились к Крымскому мосту, не отвечая на запросы пограничников ФСБ России. Не отправив заранее уведомления о прохождении Керченского пролива, катера опасно маневрировали и вечером были задержаны - всего 24 военных моряка Украины, в том числе два сотрудника СБУ.