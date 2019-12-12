Нижегородский суд оштрафовал хозяина авто, сбившего школьников

В Нижнем Новгороде суд привлек к административной ответственности владельца автомобиля Toyota, ставшего участником смертельного ДТП со школьниками. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в МВД по Нижегородской области.

Собственник автомобиля оплатил штраф в размере 3 тысячи рублей по части 3 статьи 12.3 КоАП РФ - "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им".

Напомним, водителя Toyota, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, суд заключил под стражу до 6 февраля. Собственником машины он не является.

Авария произошла вечером 7 декабря на улице Горького. Внедорожник, выезжая с прилегающей территории, вылетел на встречную полосу, столкнувшись с двумя другими автомобилями. Один из них выехал на тротуар и врезался в толпу девятиклассников, которые в сопровождении взрослых шли в ТЮЗ на вечерний спектакль. В результате пострадало 9 детей и 3 взрослых. Одна из женщин позже скончалась в больнице.