При пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб военный

Северный флот подтвердил информацию о гибели военного в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащий погиб при ликвидации очага задымления, говорится в сообщении ведомства. В данный момент продолжается поиск еще одного офицера.

Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Ранее "РГ" сообщала, что пожар возник во время ремонта - при проведении сварочных работ. В результате ЧП пострадали 12 человек, они госпитализированы с отравлением продуктами горения.

В момент ЧП крейсер находился на судоремонтном заводе в Мурманске.