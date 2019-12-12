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12.12.2019 21:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб военный

Северный флот подтвердил информацию о гибели военного в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба и информации Минобороны РФ/ТАСС
Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Военнослужащий погиб при ликвидации очага задымления, говорится в сообщении ведомства. В данный момент продолжается поиск еще одного офицера.

Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Ранее "РГ" сообщала, что пожар возник во время ремонта - при проведении сварочных работ. В результате ЧП пострадали 12 человек, они госпитализированы с отравлением продуктами горения.

В момент ЧП крейсер находился на судоремонтном заводе в Мурманске.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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