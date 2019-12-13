Косачев: США начали разработки запрещенного оружия задолго до выхода из ДРСМД

В неудобном положении оказались европейские союзники, послушно повторявшие вашингтонские аргументы о якобы имеющихся нарушениях со стороны Москвы, чтобы попросту поработать на эту версию в пользу американского ВПК. Но теперь Европа, оказавшись без защиты ДРСМД, может во второй раз за последние полвека столкнуться с перспективой размещения американского ядерного оружия с очень малым временем подлета, что, соответственно, приведет к ответным мерам России.

Другим адресатом американских военных приготовлений является, несомненно, Китай, у которого такие ракеты составляют основную часть ядерного потенциала. Появление американских ядерных РСМД на Дальнем Востоке может вызвать усиление напряженности в регионе, а то и серьезный кризис наподобие Карибского.

Хорошо, что эту перспективу видят в мире, в частности - в ООН. Где только что большинством голосов поддержали резолюцию под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению", внесенную Россией именно на фоне последовательного разрушения США системы международных договоренностей в сфере стратегической безопасности. А генсек ООН Антониу Гутерреш призвал в связи с окончанием Договора РСМД государства "избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями". Перефразируя известную поговорку, эти бы слова - да Вашингтону в уши. Но пока не верится, что услышат.