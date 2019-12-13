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13.12.2019 13:40
Рубрика: Власть

Косачев: США начали разработки запрещенного оружия задолго до выхода из ДРСМД

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, то есть той категории, которая была запрещена ранее Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомню, что это уже не первое испытание подобного оружия в этом году - впервые о пуске неядерной крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км было сообщено в августе, буквально через пару недель после прекращения действия ДРСМД по инициативе США. Что лишний раз подтверждает: разработки запрещенного оружия начались задолго до выхода США из договора, и все обвинения в адрес России как обычно были лишь предлогом для вывода этого оружия "из тени".
Фото: Staff Sgt. J.T. Armstrong/U.S. Air Force via AP
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В неудобном положении оказались европейские союзники, послушно повторявшие вашингтонские аргументы о якобы имеющихся нарушениях со стороны Москвы, чтобы попросту поработать на эту версию в пользу американского ВПК. Но теперь Европа, оказавшись без защиты ДРСМД, может во второй раз за последние полвека столкнуться с перспективой размещения американского ядерного оружия с очень малым временем подлета, что, соответственно, приведет к ответным мерам России.

Другим адресатом американских военных приготовлений является, несомненно, Китай, у которого такие ракеты составляют основную часть ядерного потенциала. Появление американских ядерных РСМД на Дальнем Востоке может вызвать усиление напряженности в регионе, а то и серьезный кризис наподобие Карибского.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Хорошо, что эту перспективу видят в мире, в частности - в ООН. Где только что большинством голосов поддержали резолюцию под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению", внесенную Россией именно на фоне последовательного разрушения США системы международных договоренностей в сфере стратегической безопасности. А генсек ООН Антониу Гутерреш призвал в связи с окончанием Договора РСМД государства "избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями". Перефразируя известную поговорку, эти бы слова - да Вашингтону в уши. Но пока не верится, что услышат.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Выход США из договора о РСМД Россия и США

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