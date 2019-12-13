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С красноярской артели взыщут 363 млн рублей за ущерб от прорыва дамбы 15:02
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13.12.2019 15:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С красноярской артели взыщут 363 млн рублей за ущерб от прорыва дамбы

Текст: Екатерина Дементьева

Енисейское управление Росприроднадзора потребовало с золотодобывающей артели "Сисим", которая работает в Красноярском крае, в добровольном порядке возместить вред, причиненный рекам Сейба и Сисим из-за прорыва дамбы в октябре этого года.

Ведомство ссылается на то, что после прорыва дамб взятые из рек Сейба и Сисим пробы воды не соответствовали утвержденным приказом Минсельхоза России нормативам качества.

Фото: Вадим Кофман/РИА Новости
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Ранее Росгидромет сообщал, что в пробах воды из данных рек, взятых утром 20 октября 2019 года, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (в 206 раз больше предельно допустимой концентрации) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение ионами цинка (19 ПДК), а в пробах воды, отобранных в тот же день вечером, превышение ПДК хоть и снизилось, но по прежнему оставалось экстремальным: в 109 по ионам меди и в 16 раз ионами цинка.

По расчетам Росприроднадзора, проведенным по методике Минприроды России, ущерб Сейбе составил 37,7 миллиона рублей, а реке Сисим - 323,7 миллиона. Если юрлицо откажется добровольно возместить причиненный вред, Енисейское управление Росприроднадзора подаст иск на соответствующую сумму в арбитражный суд. При этом ответчику придется платить государственную пошлину и нести иные судебные расходы.

Напомним, в ночь на 19 октября река Сейба прорвала систему самодельных дамб-отстойников и затопила временный поселок золотодобытчиков. Погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело, трое фигурантов заключены под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае

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