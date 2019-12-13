С красноярской артели взыщут 363 млн рублей за ущерб от прорыва дамбы

Енисейское управление Росприроднадзора потребовало с золотодобывающей артели "Сисим", которая работает в Красноярском крае, в добровольном порядке возместить вред, причиненный рекам Сейба и Сисим из-за прорыва дамбы в октябре этого года.

Ведомство ссылается на то, что после прорыва дамб взятые из рек Сейба и Сисим пробы воды не соответствовали утвержденным приказом Минсельхоза России нормативам качества.

Ранее Росгидромет сообщал, что в пробах воды из данных рек, взятых утром 20 октября 2019 года, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (в 206 раз больше предельно допустимой концентрации) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение ионами цинка (19 ПДК), а в пробах воды, отобранных в тот же день вечером, превышение ПДК хоть и снизилось, но по прежнему оставалось экстремальным: в 109 по ионам меди и в 16 раз ионами цинка.

По расчетам Росприроднадзора, проведенным по методике Минприроды России, ущерб Сейбе составил 37,7 миллиона рублей, а реке Сисим - 323,7 миллиона. Если юрлицо откажется добровольно возместить причиненный вред, Енисейское управление Росприроднадзора подаст иск на соответствующую сумму в арбитражный суд. При этом ответчику придется платить государственную пошлину и нести иные судебные расходы.

Напомним, в ночь на 19 октября река Сейба прорвала систему самодельных дамб-отстойников и затопила временный поселок золотодобытчиков. Погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело, трое фигурантов заключены под стражу.