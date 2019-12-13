Барк "Седов" во время кругосветного плавания вышел в Северное море

Барк "Седов", принимающий участие в кругосветном плавании парусников Росрыболовства, прошел зону Датских проливов и вышел в Северное море. Об этом сообщает медиацентр экспедиции.

Курсанты, дублирующие обязанности вахтенных помощников и вахтенных штурманов, получили бесценные навыки. Район Датских проливов является зоной интенсивного судоходства, прохождение по нему регламентировано специальными правилами и картами. Наличие множества мелей, узкостей и фарватеров также требует особого профессионализма экипажа.

Барк "Крузенштерн", совершающий трансатлантическое плавание, в ближайшее время начнет прохождение проливов Па-Де-Кале и Ла-Манш. Дистанция между "Седовым" и "Крузенштерном" не превышает 200 морских миль.

Экспедиция, стартовавшая в прошлые выходные в Калининградской области, посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. Третий участник плавания, фрегат "Паллада", отправился в кругосветку из Владивостока в начале ноября. На борту парусников пройдут практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

"Седову" предстоит провести в походе 371 день, "Крузенштерну" и "Палладе" - 272 и 222 дня соответственно. Суда посетят более 40 портов Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Океании. Вместе они пройдут около 100 тысяч морских миль.