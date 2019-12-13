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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших на "Адмирале Кузнецове" выросло до 14 человек

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Количество пострадавших во время пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
До 12 возросло число пострадавших при ЧП на крейсере "Адмирал Кузнецов"

- В больницу доставлены еще двое пострадавших, всего сейчас госпитализированы 14 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое. У большинства отравление продуктами горения, - рассказал собеседник агентства.

Судьба одного члена экипажа "Адмирала Кузнецова" до сих пор остается неизвестной, еще один моряк погиб.

Как сообщалось ранее, сегодня на крейсере ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" вспыхнул утром 12 декабря в ходе огневых работ. Предположительно, во время проведения сварочных работ от искры загорелись остатки мазута в первом энергоотсеке корабля.

По факту пожара следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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