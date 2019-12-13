Пожарные ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Площадь пожара в итоге составила 500 квадратных метров.

"По уточненным данным, пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами", - сообщает агентство.

Как ранее отметили в пресс-службе правительства Мурманской области, во время пожара пострадали 10 человек, которые госпитализированы в мурманскую больницу. Один из пострадавших находится в реанимации.

Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" вспыхнул утром 12 декабря в ходе огневых работ. Возможной причиной ЧП могли стать различные нарушения при проведении работ - неправильное оборудование рабочего места или ненадлежащее исполнение обязанностей наблюдающим. Как отметили в пресс-службе Северного Флота, вооружений и боеприпасов на крейсере нет. Открытое горение на "Адмирале Кузнецове" ликвидировано.