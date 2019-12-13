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13.12.2019 13:47
Рубрика: Спорт

РФС отстранил Гинера от футбола и оштрафовал на миллион рублей

Текст: Максим Домчев

Комитет по этике РФС в пятницу принял решение отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола сроком на три месяца и год условно, а также оштрафовал его на миллион рублей за высказывание в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Фото: РИА Новости
В матче "Краснодар" - ЦСКА не обошлось без спорных решений

7 декабря после окончания матча 19-го тура РПЛ "Краснодар" - ЦСКА, который завершился со счетом 1:1, Евгений Гинер нелестно отозвался о работе арбитра встречи Василия Казарцева, а главу ДСИ РФС Александра Егорова и вовсе призвал уволиться.

Естественно, что комитет по этике РФС отреагировал на эти слова и рассмотрел высказывания Гинера на своем заседании.

"Комитет рассмотрел данный вопрос. Это интервью Гинера в СМИ вызвал широкий резонанс в стране. Мне звонили многие руководители региональных клубов. Решение: первое - запретить Гинеру осуществление любой деятельности на три месяца и условно на один год. Второе - оштрафовать Гинера на один миллион рублей", - огласил вердикт председатель комитета по этике Семен Андреев.

Он добавил, что в случае если в течение условного срока нарушение повторится, то тогда наказание будет продлено.

Однако вызывает удивление срок наказания. Три месяца как раз продлится зимний перерыв в чемпионате РПЛ и президент ЦСКА как раз к матчу в марте сможет снова вернуться к исполнению своих обязанностей. Таким образом само наказание, кроме денежного штрафа, по сути не имеет никакого смысла.

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