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14.12.2019 20:30
Рубрика: В мире

Как Трамп отправил Грету в отпуск на Рождество

Текст: Александр Саможнев

Шведская школьница, 16-летняя Грета Тунберг, которая стала известной в мире своими решительными заявлениями в защиту окружающей среды, решила, наконец, взять паузу и сделать небольшую передышку на Рождество.

"Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как необходимо отдохнуть", - цитируют итальянские СМИ Грету, где она приняла участие в акции молодежи "Пятницы ради будущего".

Фото: Reuters
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет

Примечательно, что идея об отдыхе пришла к Тунберг после известного высказывания президента Дональда Трампа, который не лезет за словом в карман в характеристиках людей и событий. Большое раздражение у него вызвало объявление журналом Time Греты Тунберг "Человеком года-2019".

"Это нелепо. Грета должна поработать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти в старое доброе кино с другом! Успокойся, Грета, успокойся", - порекомендовал глава Белого дома. Не исключено, что шведская активистка и люди, которые стоят за ней, решили не шутить с Трампом и взять паузу.

Это уже не первый случай, когда президент США посредством социальной сети обращается к Грете Тунберг. В сентябре он посмеялся над подростком, которая во время климатического саммита ООН обвинила мировых политиков в краже у нее детства и мечты. В холле Генассамблеи ООН Грета одарила американского президента неодобрительным взглядом.

Зачем шведскую школьницу сделали "экологической иконой" молодежи
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