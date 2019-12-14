Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot и ждет ответа, заявил "на полях" Дохийского форуме в Катаре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара все еще верит, что США являются союзниками. Однако никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400. Предложение Москвы было более выгодным. "Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа", - уточнил Чавушоглу.

Министр особо отметил, что в случае принятия санкций со стороны США из-за поставок С-400 Турция будет вынуждена на них ответить.

Между тем международный комитет сената США уже одобрил проект закона, предусматривающий введение ограничительных мер против Турции за покупку российских систем С-400, а также за проведение военной операции в Сирии. Предполагается ограничить продажу Анкаре американских вооружений и ввести персональные санкции против чиновников, которые курируют поставки оружия для турецких военных в Сирии. Законопроект должен быть одобрен двумя палатами парламента, а затем поступит на подпись президенту Трампу.