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Видео: Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия

Поп-музыка
    14.12.2019, 16:39
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ officialpsy Фото: youtube.com/ officialpsy
Фото: youtube.com/ officialpsy

Обнародован очередной чарт - десятка самых популярных музыкальных видео десятилетия.

Хит-парад выведен на основе количества просмотров роликов на YouTube, поясняет Forbes. И там, в целом, без откровений наверху. Поскольку первое место занял чемпион чемпионов от пуэрториканского союза Луис Фонси + Дэдди Янки Despacito. Который с января 2017 года набрал 6,5 миллиарда просмотров.

Второе место - Эд Ширан с Shape of You. Ролик был опубликован тогда же, в январе 2017-го, и подвергся только на YouTube 4,5 миллиарду просмотров. Причем британец представлен в десятке дважды - его Thinking Out Loud замыкает топ.

Третья позиция - Уиз Халифа и Чарли Пут с треком See You Again, клип на который с кадрами из "Форсажа"погибшим Полом Уокером) с апреля 2015 года посмотрели более 4,3 миллиарда раз.

Четвертая строчка - Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса.

Пятое - небезызвестный Gangnam Style южнокорейского плясуна Пак Чэ Сана, выступающего как Psy.

И далее - Джастин Бибер со своей нетленкой Sorry, Maroon 5 с Sugar, Кэти Перри с Roar и американская группа OneRepublic с Counting Stars.

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