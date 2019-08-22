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Звезда "Стражей Галактики" и "Ходячих мертвецов" снимется в "Форсаже 9"

Новости
    22.08.2019, 11:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Благая весть: отличный американский актер Майкл Рукер, сыгравший синего Йонду из "Стражей Галактики" и ныне покойного старшего брата Дэрила из "Ходячих мертвецов", появится в девятом "Форсаже" (Fast & Furious 9).

Градус безумия которого, учитывая непрестанное его нарастание в серии, даже вообразить-то сложно.

По данным EW, Рукер сыграет некоего Бадди. Информация подтверждена официально. Без уточнения, что это за Бадди такой. Но вряд ли он большой добряк, предположим.

Таким образом, Рукер недурно дополнит комплектацию сиквела, где уже значится возвращение Шарлиз Терон, неизменный Вин Дизель, а также Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Джордана Брюстер.

Фото: AP Photo/ Mary Schwalm
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Режиссер - Джастин Лин ("Форсажи" с третьего по шестой, "Настоящий детектив", "Стартрек: Бесконечность").

Съемки начались в июне. Премьера обещана на 21 мая 2020 года. Десятый "Форсаж" заявлен на 2021-й год.

Наш отзыв на свежий "бигбадабум" "форсажной" линейки - спин-офф "Хоббс и Шоу" с самым высокооплачиваемым актером планеты Скалой Джонсоном, читайте здесь.

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