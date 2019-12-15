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15.12.2019 16:13
Рубрика: Культура

Лидер Rammstein представил необычную премьеру в театре и сольный альбом

Текст: Александр Алексеев
Тилль Линдеманн - человек увлекающийся, мечущийся, неистовый. А следить за его проектами, фантазиями и непредсказуемыми затеями не менее интересно, чем за огненными шоу, индустриальными вокальными кличами и метаниями между фейерверков и световых пушек на концертах рок-группы Rammstein. Ныне этот высокий и хмурый немец удивил еще больше - поучаствовал в создании театрального спектакля "Гензель и Гретель".

Премьера состоялась на его родине и прошла почти незамеченной. Критики сочли постановку далекой от трендов, назвали пересказ известной истории слишком уж исковерканным, мрачным и темным. И Линдеманн, очевидно, немало расстроенный такими оценками, дивно рассвирепел - он-то ведь старался изо всех сил?!

Фото: youtube.com/ Lindemann Official
Видео: вышел клип проекта вокалиста Rammstein Линдеманна с Лободой

В самом деле, помимо Rammstein, он уже не раз проявлял свои не только музыкальные таланты. Выпускал, например, представившую его в новом амплуа книгу "В тихой ночи. Лирика", даже приезжал представлять ее в России. Ее поэтические строчки были написаны на стыке басни, зарисовок о личной жизни, с легким флером эротики, авантюризма, тонкого юмора и скетч-буффонады. Может, порой провокационно и вызывающе, но от этого не менее ярко, яростно и запоминаем хлестко. Но "Гензель и Гретель" зрители недооценили, хотя тут-то Тиль еще пуще использовал свой дюжий жар мистификатора, литератора и бузотера! Поэтому принципиальный, резкий в поступках артист, отложив другие дела, тотчас же взялся за исправление ситуации…

Конечно, все и раньше знали, что Тилль Линдеманн хороший актер, да и режиссер тоже. Ведь в базовой программе каждого тура Rammstein вдоволь интриги, а она всегда выстроена по театральному принципу: с прологом, эпилогом, точно расставленными "по ходу пьесы" эмоциональным акцентами, контрапунктами, и использованием актерских приемов, из которых самым любимым для Тилля Линдеманна является "спиной к оценке". Но кто же ожидал, что он так веско, задиристо и принципиально соединит свои столь разные таланты в одном альбоме? Вот в этом - F&M (в переводе с немецкого "Мужчина и женщина") - ставшем фактически продолжением саудтрека к "Гензель и Гретель" и, возможно, новой попыткой завоевать внимание и почтение театральных зрителей.

Ради этой цели Тилль и его постоянный партнер по сольным проектам, мульти-инструменталист и певец Петер Тагтрен, взяли шесть композиций, звучащих в спектакле. И добавили к ним новые, дополнительно записанные в студии. Уже известные треки, среди который выделяются взрывной Knebel (в переводе с немецкого - "кляп"), красивый, мелодичный Schlaf Ein ("Идите спать") и построенный на настырном ритме ударных Allesfresser ("Всеядный") точно и дозировано, с театральной драматичность и глубиной смешиваются с песнями, записанными непосредственно для альбома. Добавляют глубины, эмоциональных акцентов, атмосферного мрака или новых ролей, которые поет, а точнее играет в этом диске сам Тилль Линдеманн. Поет то жестко, то драматически, лирично, а то и почти капризно.

Фото: Instagram.com
Лидер Rammstein Линдеманн сел за штурвал самолета по дороге в Москву

При этом некоторые новые треки будто нарочно написаны в традициях Rammstein, - для привлечения внимания поклонников группы, которых, как известно, миллионы по всему миру. Особенно хорош хит Platz Eins - эдакое индастриал-диско, слушающееся как неизвестная песня самих Rammstein.

Кажется, что скоро харизматичный, эмоциональный, непоседливый Тилль и сам однажды выйдет на большую театральную сцену. В кино он уже сыграл восемь ролей, как правило - злодеев с "негативным обаянием". Наверняка и театру осталось ждать совсем недолго.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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