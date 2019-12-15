Во Владикавказе экс-прокурор задержана за заказное убийство следователя

Бывший прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова стала фигурантом дела банды Аслана Гагиева. Она задержана по подозрению в заказном убийстве следователя Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК.

Следствие предполагает, что Швецова в августе 2012 года лично встретилась с руководителем так называемого преступного сообщества Гагиева и сделала ему "заказ" на убийство Александра Леонова - бывшего мужа ее сестры. Причиной могли стать неприязненные отношения, возникшие после развода следователя с сестрой прокурора. Уже 12 сентября того же года Леонова убили в столице члены банды.

Как сообщает сайт СКР, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении Швецовой под стражу.

Что касается банды Гагиева, то ей приписывают минимум 49 эпизодов преступной деятельности в Москве, Подмосковье и Северной Осетии с 2004 года. Предполагается, что члены сообщества убили 60 человек, среди которых правоохранители, чиновники и бизнесмены. Уже 24 участника банды приговорены к различным срокам лишения свободы, включая пожизненные. В отношении 12-ти уголовные дела рассматривают суды, семеро находятся в международном розыске. Еще семерых убили по распоряжению Гагиева. Сам он был 20 июня 2018 года экстрадирован в РФ из Австрии. Он заключен под стражу и знакомится с материалами уголовного дела.