В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил

В Донецкой народной республике заявили о готовности предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе. С таким заявлением выступил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Мы готовы со своей стороны предложить свое видение относительно возможных мест для создания участков разведения, но окончательное решение за Минской контактной группой, - цитирует его слова РИА Новости.

Он также сказал о том, что в представительстве ДНР в совместном центре приветствуют решения "нормандской четверки" относительно шагов достижения полного прекращения огня в Донбассе, в том числе и относительно новых участков отвода сил и средств.

Лидеры "нормандской четверки" на встрече в Париже достигли договоренности о том, что Минские соглашения должны быть выполнены, а мандат контроля ОБСЕ необходимо расширить до круглосуточного, кроме того, должно быть обеспечено полное прекращение огня.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею Владимира Зеленского изменить Минские соглашения. Песков заявил, что для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен.