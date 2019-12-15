Эксперт объяснил низкую окупаемость российских фильмов в прокате

В этом году Министерство культуры и Фонд кино представили два приложения - одно - улучшенное, другое - новое, только разработанное. Благодаря ним любой желающий сможет посмотреть, сколько денег собрал в прокате тот или иной фильм.

Кто получил господдержку и на какой основе, и бюджеты фильмов в приложениях не прописаны, но министр культуры обещал, что оба они будут доработаны. Единая федеральная автоматизированная информационная система данных (ЕАИС) позволяет получить доступ к информации по сборам. И не дождавшись конца года, по итогам 11 месяцев, как раз на эти выходные, деловые СМИ - РБК и "Коммерсант" - "приоткрыли крышку" и опубликовали сенсационный результат. Из 68 фильмов, получивших господдержку в 2019 году, в прокате окупились лишь 8. Ссылаясь на индустриальное издание "Бюллетень кинопрокатчика", авторы пишут, что всего в 2019 году на экраны вышло 168 российских картин. Получается, что 100 фильмов у нас сняты на деньги частных инвесторов?

Сколько картин получили поддержку Министерства культуры, а сколько - Фонда кино - издания не уточняют. Другого способа получить господдержку у кинолент в нашей стране нет. Зато список картин точен. Вот эта "великолепная восьмерка": "Т-34" (кассовые сборы - 2,3 млрд руб., бюджет - 563,8 млн руб.); "Бабушка легкого поведения-2" (кассовые сборы - 439,7 млн руб., бюджет - 101,5 млн руб.); "Миллиард" (кассовые сборы - 408,6 млн руб., бюджет - 240 млн руб.); "Любовницы" (кассовые сборы - 291,4 млн руб., бюджет - 95 млн руб.); "Трезвый водитель" (кассовые сборы - 214,9 млн руб., бюджет - 80 млн руб.); "Давай разведемся!" (кассовые сборы - 100,5 млн руб., бюджет - 38 млн руб.); "Верность" (кассовые сборы - 97,3 млн руб., бюджет - 46,3 млн руб.); "Балканский рубеж" (кассовые сборы - 307,6 млн руб., бюджет - 150 млн руб.).

Наряду с "Доской почета" приводится и фильм, чей постер достоин доски позора: самый большой убыток своим создателям принес фантастический фильм "Тайна печати дракона". На производство киноленты потратили 2,3 млрд руб., из них 90 млн руб. выделил Фонд кино. В прокате картина заработала 333,5 млн руб.

Если внимательно вчитаться в этот список, человек, который в индустрии, может понять, что большинство из картин получили поддержку Фонда кино. Да и то - у Фонда своя система. Прибыльность ленты, которая создана при поддержке Фонда, высчитывается совсем по-другому, нежели той, которая государственных средств не получила. Что касается Министерства культуры - тут все еще сложнее. Например, если в Министерстве дали деньги на развитие фильму "Громкая связь" - небольшую сумму, но все же, а потом более картину не поддержали, при этом она окупилась в прокате - считается ли, что лента получила господдержку?

Далее - если перевести цифры, приведенные деловыми изданиями в процентное соотношение, получается, что за год окупились 12 процентов картин, получивших господдержку - много это или мало? Насколько изменит соотношение сил выход в прокат до конца года "Союза Спасения", "Холопа" и анимационного фильма "Иван Царевич и Серый Волк". Эти картины получили государственную поддержку и имеют все шансы получить хорошие сборы в кинотеатрах.

Что получается? Традиционная игра с цифрами в конце года, основанная на довольно грубых подсчетах, в основе которой незыблем один постулат: проблемы с прокатом у отечественного кино существуют. На эту тему не устают высказываться все заинтересованные ведомства и СМИ. "РГ" в понедельник ждет комментарий от Министерства культуры по поводу приведенной деловыми изданиями статистики. Пока же мы обратились за разъяснениями к главному редактору "Бюллетеня кинопрокатчика" Александру Нечаеву.

"Надо понимать, что прокат - это только одна из возможностей для фильма окупиться. Не стоит, например, забывать, что объем онлайн-рынка сегодня составляет 21 млрд рублей за год. Это больше трети ёмкости кинопрокатного рынка, - пояснил Александр Нечаев. - Так не должно быть - и это не новость, что российская киноиндустрия во многом зависит от государства. Но при этом мы должны понимать что если хотим снимать кино не на локальном, местечковом уровне, а создавать крупнобюджетные проекты, кинематографу сегодня без господдержки не выжить".

"Емкость российского рынка сегодня 14-15 млн человек - столько зрителей ходит в кино. Столько ходило на "Аватар", столько пришло и на "Движение вверх", - продолжает Нечаев. - А если мы возьмем менее амбициозные фильмы, чем "Движение вверх", то у их создателей два варианта работы на рынке с ограниченной емкостью. Либо без господдержки развивается маленькая кинематография, либо - если большие амбиции - кинопроизводитель обращается за господдержкой. При этом стоит учитывать, что с одной стороны, безвозвратная финансовая поддержка расхолаживает, но с другой стороны, без нее наше кино останется на местном уровне".

Александр Нечаев также подчеркнул, что вопрос эффективности господдержки остро стоит и повсеместно обсуждается. Об этом пишет и "Бюллетень кинопрокатчика", и "Российская газета", и другие СМИ. "Иногда средства выделяются странным проектам. Но общее качество киноменеджмента в стране сейчас не на высоком уровне. При этом странно ожидать высоких показателей. Поэтому Министерство культуры и Фонд кино часто вынуждены действовать методом проб и ошибок".

Что касается 100 картин, вышедших в российский прокат в 2019-м, Александр Нечаев поясняет, что не все эти фильмы сняты в этом году. Год производства и год выхода в прокат фильма совпадают не всегда. При подсчетах нужно это учитывать, точно так же, что у каждой картины выход в прокат - только лишь одна из возможностей окупить вложенные средства.