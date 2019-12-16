Эксперт: возвращение Opel российский рынок не заметит

Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров марки поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил перспективы на отечественном рынке некогда популярной у нас компании.

"Opel не удивил. Озвученные официальные цены на кроссовер Grandland X полностью совпали с прогнозами и, увы, привлекательными назвать их сложно. Модель, являющаяся технической копией французского кроссвэна Peugeot 3008, будет стоить в нашей стране от 1 799 000 до 2 199 000. За такие деньги у кроссовера один 150-сильный бензиновый мотор и только передний привод.

На фоне локализованных полноприводных японских, корейских и европейских конкурентов, которые дешевле, богаче и мощнее, возвращение Opel российский рынок почти со 100% вероятностью не заметит. Марка однозначно попадает в разряд нишевых автомобилей для фанатов бренда. В лучшем случае, продажи Grandland X выйдут на уровень "родственников" из PSA, да и то, только в том случае, если будут предложены хорошие программы лояльности в виде скидок и льготных кредитов.

Намного перспективнее выглядит реализация коммерческого микроавтобуса Zafira Life, являющегося "близнецом" Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, за счет которых, собственно, сегодня и выживает PSA. Эти модели благодаря локализации составляют очень серьезную конкуренцию, в частности, немецким и корейским производителям.

Для полноценного возвращения Opel на российский рынок марке нужен модельный ряд, способный заменить такие прошлые хиты как Astra и Mokka, однако даже в немецкой линейке, которая отныне переориентирована с глобального рынка на сугубо европейский, затруднительно предположить, что было бы актуально для России. При стагнирующем рынке держать в гамме только модели ценовой категории "2 млн и выше" - не лучший способ по возвращению аудитории", - рассказал эксперт.