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16.12.2019 13:07
Рубрика: Власть

Комитет Госдумы поддержал законопроект о виноделии

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по экономической политике и предпринимательству рекомендовал принять законопроект "О виноградарстве и виноделии" во втором чтении без существенных изменений.
Фото: Михаил Патлис/ РИА Новости Фото: Михаил Патлис/ РИА Новости
Фото: Михаил Патлис/ РИА Новости

Нужно принимать такой закон оперативно, ведь уже с 1 января вступают в силу изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы о субсидиях и налоговых вычетах для виноделов, отметил глава комитета Сергей Жигарев. Он также ответил тем, кто считает законопроект о виноделии не до конца проработанным. Вносить поправки в уже принятый закон Жигарев предложил начиная с января - в рамках рабочей группы при комитете.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Госдума может принять законопроект сразу во втором и третьем чтениях 18 декабря, в последний день осенней сессии нижней палаты. Его принятие он назвал серьезным шагом по развитию отрасли, напомнив, что результатом станут инвестиции и создание новых рабочих мест.

Документ, которого давно ждут в России, в середине ноября прошел первое чтение. Он вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия.

Нововведения, как ранее заявлял Володин, повысят требования к виноделию, в частности, позволят решить проблему "бодяжного" вина на полках российских магазинов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Документом устанавливаются требования к ведению федерального реестра виноградных насаждений и к безопасности продукции виноградарства. Также законопроект вводит требование о ведении обязательного декларирования урожая винограда. Предполагается, что будет создана Центральная дегустационная комиссия и специализированные комиссии.

В документе также содержатся технологические правила производства винодельческой продукции, требования к сырью и материалам. Прописывается, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и некачественной. Для исключения обмана потребителей предлагается ввести обязательные требования к этикетке винодельческой продукции.

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