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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В СК рассказали об уголовных претензиях к экс-главе Серпуховского района

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете России (СКР) сообщили о завершении расследования резонансного уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского муниципального района Подмосковья Александра Шестуна. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, бывший чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ "мошенничество", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "незаконная предпринимательская деятельность" и "получение взятки в особо крупном размере".

Шестун, занимая вышеуказанную должность в период с 2003 по 2018 годы, по версии следствия, через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые в результате доходы использовал для приобретения муниципальных земельных участков, по данным СКР, "по заниженным ценам". Еще один вменяемый эпизод - получение взятки за общее покровительство.

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В Следственном комитете рассказали, что в период с 2008 по 2011 годы Шестун совместно с Криводубским и Самсоновым незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка, расположенных в деревне Борисово общей площадью 10 гектаров. Тем самым они причинили ущерб бюджету в особо крупном размере на сумму более 64,5 млн рублей. Для этого злоумышленник, отмечается в пресс-релизе СКР, использовали аффилированное им ООО "Центр". "Преступная схема выглядела так - первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка, а после оформления права собственности на землю ее перепродавали", - пояснила Светлана Петренко.

В период с 2011 по 2014 годы таким путем, проведя ряд сделок через аффилированные им ООО "Центр", ООО "Морган" и ООО "ИТВ-Сервис" преступники легализовали земельные участки, расположенные в деревне Борисово, продав их часть ООО "Лента" за 160 млн руб. При этом изначально земля была приобретена всего за 628 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе расследования были получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 3,2 млрд рублей (согласно кадастровой стоимости). Это имущество оформлено либо на них самих, либо на членов их семей, родственников, а в некоторых случаях - на иных аффилированных юридических и физических лиц. Причем некоторые из них, по словам Петренко, даже не были осведомлены о количестве оформленного на их имя объектов недвижимости.

В СК напомнили, что именно собранные следователями доказательства были положены в основу исков Генпрокуратуры об изъятии преступно нажитого имущества в доход государства. По первому из таких исков судом уже взыскано имущество на сумму около 2,2 млрд рублей. Второй иск еще находится в стадии рассмотрения.

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Кроме того, продолжили в СК России, установлено, что в 2010 - 2011 годах Шестун, используя свои служебные полномочия в корыстных целях, организовал и провел силами райадминистрации неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта. В ходе нее была получена информация о суммах поступления и расходования денежных средств. "Получив финансовую информацию, обвиняемый предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство и попустительство по службе фактическому руководителю проверяемой организации. В период с 2012 по 2018 годы через посредника представитель компании передала Шестуну в качестве взяток денежные средства в сумме порядка 9,4 миллиона рублей. Также было приобретено для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование стоимостью более 500 тысяч рублей. Общая сумма взятки за составила свыше 9,9 миллионов рублей", - подсчитали в СКР.

Следователи, по словам Светланы Петренко, собрали достаточную доказательственную базу "в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения". В то же время материалы в отношении фигурантов этого дела Бориса Криводубского и Сергея Самсонова выделены в отдельное производство - в связи с их розыском.

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