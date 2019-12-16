В Чебоксарах арестовали студентку, напавшую с ножом на педагога

Студентку второго курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа, напавшую с ножом на преподавателя, по решению суда заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Чувашской Республике. По данным ТАСС, девушка арестована на два месяца.

Напомним, инцидент произошел 13 декабря 2019 года. По версии следствия, 17-летняя студентка, находясь в академическом отпуске, пришла в колледж, имея при себе нож. Она зашла в кабинет одного из преподавателей и несколько раз ударила ее ножом.

На крики потерпевшей сбежались коллеги и смогли остановить нападавшую. После этого студентку задержали сотрудники правоохранительных органов. Преподавательницу с резаными ранами госпитализировали в больницу. Там ей оказали медицинскую помощь, сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по подозрению на покушение на убийство. В рамках расследования назначены судебно-медицинская, генетическая, биологическая, дактилоскопическая экспертизы. Кроме того, в отношении подозреваемой проведут судебно-психиатрическую экспертизу.