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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В УФСИН Мордовии опровергли информацию о жалобах Захарченко

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Управление ФСИН по Республике Мордовия опровергло опубликованную в ряде СМИ информацию о том, что осужденный за взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко был помещен в "нерабочий" отряд и успел забросать администрацию учреждениями жалобами.

Напомним, что в ноябре осужденный к 12,5 годам лишения свободы Захарченко прибыл отбывать наказание в исправительную колонию №5 поселка Леплей Зубово-Полянского района Мордовии, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию

Ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что "золотой полковник" был распределен в нерабочий отряд - вместе с людьми, испытывающими проблемы со здоровьем, инвалидами и пожилыми. Утверждалось также, что Захарченко не ест в столовой колонии и забросал руководство колонии многочисленными жалобами на условия содержания.

Как сообщила в понедельник пресс-служба УФСИН по РМ, эти сведения не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что осужденный Захарченко был переведен из карантинного отделения в отряд шестого декабря. За это время он ни разу не обращался с жалобами к администрации учреждения.

- Отряд, в который распределен Захарченко, - для осужденных, находящихся на обычных условиях содержания. В нем содержатся как осужденные, трудоустроенные на производстве, так и пенсионеры, а также осужденные с ограниченными возможностями, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным УФСИН, столовую бывший полковник посещает трижды в день. Кроме того, у всех осужденных есть возможность питаться дополнительно - продуктами, приобретенными в магазине учреждения, и поступающими в ИК в виде посылок и передач.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Напомним, что перед отправкой в колонию из следственного изолятора "Лефортово" комиссия присвоила Захарченко статус осужденного, склонного к побегу и нападению на представителей властей.

Как уже писала "РГ", высокопоставленный чиновник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах обнаружили около 9 миллиардов рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взяток в особо крупном размере.

Вину Захарченко не признал. В июне Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии. В октябре Мосгорсуд снизил этот срок на полгода.

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