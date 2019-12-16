В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Омский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении матери и отчима, истязавших восьмилетнего ребенка. Мальчика заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе.

- Сегодня суд начал допрос свидетелей по данному делу, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Показания дали соседи и коллеги обвиняемых, а также приехавшая по вызову с бригадой скорой помощи медсестра.

Медицинский работник сообщила суду, что работает на "скорой" уже двадцать лет, но впервые столкнулась с таким страшным случаем. Колени изувеченного ребенка представляли собой кровавое мессиво.

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу. Ребенка истязали за малейшие провинности - не убрал игрушки, задержался после уроков. Чтобы контролировать процесс, программист снимал происходящее на веб-камеру. Если мальчик пытался встать - его избивали. Мать мальчика была в курсе того, как наказывают ее сына, но не защищала его. Она поддерживала супруга.

Не выдержав издевательств, ребенок убежал из дома к соседу, которому рассказал о происходящем. Тот вызвал полицию. Измученного мальчика госпитализировали. Он находился в истощенном состоянии. В больнице выяснилось, что ребенка четыре дня не кормили. Медикам пришлось провести операцию, чтобы спасти второкласснику ноги. Гречневая крупа въелась в кожу на коленях, и ее пришлось срезать скальпелем.

Отчима обвиняют в систематическом истязании несовершеннолетнего. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Матери ребенка предъявлены обвинения по статье 156 УК РФ - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Свою вину в содеянном они признали частично. Отчим и мать заявили, что не ожидали, что наказания приведут к таким последствиям.