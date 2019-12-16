Петербургский горсуд оставил историка Соколова под арестом

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Октябрьского районного суда об аресте историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Соколова было вынесено 11 ноября сроком до 8 января 2020 года.

Как уточнили в пресс-службе, "Соколов не возражал против стражи, полагал, что ходатайство следствия справедливо". Однако адвокат настаивал на домашнем аресте, поэтому обжаловал решение Октябрьского районного суда. Подзащитный это ходатайство не подписывал, отметил он.

Напомним, в настоящее время Олег Соколов находится в Москве и проходит экспертизу в центре психиатрии и наркологии имени Сербского.