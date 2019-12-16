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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургский суд рассмотрит жалобу историка Соколова на свой арест

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербургском городском суде 16 декабря будет рассматриваться апелляционная жалоба, поданная историком Олегом Соколовым на свой арест. Ученый просит освободить его из-под стражи и поместить под домашний арест.

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Как сообщил адвокат история Александр Почуев, сам Соколов в данный момент находится в Москве, где проходит психиатрическую экспертизу. Возможно, что он будет следить за ходом заседания по видеосвязи, но защитник не исключает, что слушания могут пройти вообще без Соколова.

Изначально суд планировал рассмотреть жалобу 5 декабря, но в этот день у адвоката историка были другие дела в Москве и защитник попросил перенести заседание.

Напомним, бывший доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в том, что он убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. Соколов признал свою вину и объяснил убийство личными мотивами.

Изначально, когда ему определяли меру пресечения, Соколов заявил, что он раскаивается в содеянном, также адвокат сообщал журналистам, что историк просит избрать ему как можно более суровую меру пресечения. Тем не менее, когда историка арестовали и доставили в следственный изолятор, адвокат обвиняемого подал жалобу с просьбой смягчить меру пресечения Соколову.

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