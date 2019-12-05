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05.12.2019 21:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Историка Соколова отправили из "Бутырки" на психиатрическую экспертизу

Текст: Вера Черенева

Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Он переведен из "Бутырки" в специализированное учреждение, сообщает адвокат Соколова Александр Почуев.

Суд перенес дату обжалования ареста историка Соколова

Экспертиза продлится около месяца. Соколова обследуют психологи и психиатры.

Стоит отметить, что психиатрическая экспертиза - это довольно обычная процедура. Ее назначают в отношении всех обвиняемых в особо-тяжких преступлениях.

Напомним, Олегу Соколову вменяют то, что он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и выбросил часть останков в реку Мойку. Сам историк обвинения признал и объяснил убийство девушки личными мотивами.

Известно, что ранее на Соколова поступали жалобы в вуз из-за того, что он чрезмерно эмоционально вел лекции. Одна из лекций закончилась избиением студента. Также следователи выясняют историю десятилетней давности, когда девушка пожаловалась на то, что историк ее избил. Но уголовное дело тогда не было возбуждено.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым
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